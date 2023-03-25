За спиной стоит ангел-хранитель: самые везучие знаки зодиака

Таролог Саона уверена, что среди знаков зодиака есть самые везучие. За что бы они не взялись - все горит в руках. И вот кто это.

Близнецы

Близнецы мастера оказываться в нужно время в нужном месте. Со стороны кажется, что над ними стоит ангел-хранитель, который любую благодать обрушивает на головы Близнецам. Часто, как кажется окружающим, это происходит незаслужено.

Лев

Благодаря высокой самооценки и самоуверенности, эти ребята, внушают всем трепет. В надежде угодить капризному Льву, многие с готовностью отдают последнее, а капризный Лев принимает. В зависимости от раздутости эго Льва и круга общения, он может насладиться и бесплатным обедом, и шикарной шубой, и нескромным автомобилем.

Дева

Они настолько притягательны с точки зрения эстетической красоты, что материальные блага достаются им даром. Красота заставляет других класть мир к ногам Дев. Обычно до 30 лет они имеют хорошее образование, возможно полученное за границей, обеспечены недвижимостью, автомобилем и счетом в банке.

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