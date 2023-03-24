Не приемлют даже размытого пятна: самые ревнивые знаки зодиака - бегите от них

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно заводить отношения с опаской. Если вас задевает это качество, то лучше пройдите мимо.

Телец

Тельцы, несмотря на то, что верят в традиционные семейные ценности, на деле еще те ходоки. Собственные знания, как изменить и не попасться, отточенные на практике заставляют их сомневаться в партнере. Иногда ревность становится настолько патологической, что приводит к разрыву отношений.

Лев

Собственники Львы не приемлют даже размытого пятна на горизонте своего партнера. В порыве ревности они способны на многое. Например, разобраться с соперником. Это может быть физическая расправа из серии, надавать по морде, а может быть и что-то серьезнее с привлечением полиции. В любом случае переходить дорогу Львам очень опасно.

Скорпион

Всю силу своей ревности Скорпионы направляют на партнера. Они могут контролировать его телефонными звонками, шпионскими программами и даже нанять частного детектива. Дело не только в том, что Скорпион сам по себе эмоциональный, но и в его личном страхе быть обманутым. Поэтому не стоит лишний раз провоцировать Скорпиона на ревность.

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