Какие знаки зодиака невозможно затащить в ЗАГС

Шаманка Кажетта Ахметжанова считает, что астрология напрямую влияет на судьбу человека. Некоторые категории людей отчаянные семьянины, а некоторых не затащить в ЗАГС ни при каких условиях.

Стрелец

Как один из самых свободолюбивых знаков зодиака, не торопится связывать себя узами брака. Он может быть о уши влюблен, не представлять своей жизни без второй половинки, но штамп в паспорте вызывает у него приступ паники. Брак он рассматривает, как ограничитель. Причем Стрелец готов терпеть любые ограничения, которые сам для себя обозначил, но категорически не принимать социальные клеше.

Водолей

В Отличие от Стрельцов, Водолеи, не готовы и к глубокой эмоциональной близости. Дружба? Да! Они прекрасные друзья, которые не придадут, всегда поддержат. Любовь? Нет. Это для Водолеев слишком. Вмешательство в личное пространство.

Рыбы

Они романтичный и кажется, что созданы для брака и семьи. Но на деле Рыбы бояться брака, похлеще Водолеев и Стрельцов. Представители этого знака зодиака прекрасно живут гражданским браком. В случае регистрации - им подходит гостевой брак.

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