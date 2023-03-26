Осторожно со здоровьем! Знаки зодиака, которым надо к врачу

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Девы

Сегодня возможны незначительные травмы, поэтому будьте осторожны за рулем или при приготовлении пищи. Следует остерегаться острых предметов, огня и горячих конфорок. Сегодня вас также могут беспокоить боли в желудке, если вы не будете есть умеренно. Избегайте переедания, а также придерживайтесь правильного питания.

Девы

Если вы в отпуске, не стоит сегодня приближаться к глубоким водам, если вы не являетесь опытным пловцом. Сегодня возможны травмы и несчастные случаи вблизи воды. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть, поэтому не купайтесь сегодня ни в бассейне, ни в естественном водоеме.

Козероги

Сегодня будьте внимательны, когда несете тяжелые предметы или идете по скользкой поверхности.

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