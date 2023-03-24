24 марта - судьбоносный день! Какие знаки зодиака ждут перемены

Близнецы

Некоторые из вас могут загореться идеей начать работать на себя, но не торопитесь совершать никаких шагов, поскольку ваша карьера найдет свое развитие на нынешнем месте работы. Идея самостоятельной работы может быть привлекательной, но в данный момент она не так легко осуществима, как вам кажется. Вам нужно подготовиться.

Львы

Если вы раздумываете, какое решение принять в связи с проблемой на работе, прислушайтесь сегодня к совету супругов. Они могут объективно взглянуть на эту проблему и предложить приемлемое решение. Вы увидите, что они с готовностью выслушают ваше мнение и смогут дать вам дельный совет.

Стрельцы

Сегодня вам следует предпринять серьезные усилия, чтобы прояснить ситуацию с направлением вашей карьеры. Найдите кого-нибудь, чья карьера и резюме произвели на вас впечатление, и попытайтесь понять, как они добились того, что имеют сегодня. Вы можете извлечь много уроков для себя, поняв выбор и ошибки, которые другие профессионалы сделали в своей карьере.

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