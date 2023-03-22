Идеальные любовницы: самые страстные знаки зодиака среди женщин

Таролог Галина Янко назвала женщин, о которых мечтают почти все мужчины. Их называют самыми страстными любовницами.

Овен

Одними из самых страстных женщин являются огненные Овны. Они настолько эмоциональны и сексуальны, что не способны оставить мужчин равнодушными. В постели женщина-Овен не забивает голову правилами и условностями. Она не просто согласна на эксперименты, но и сама привносит нечто новое.

Близнецы

Благодаря природному дару подстраиваться под других, без ущерба для своих психики и здоровья. Женщины-Близнецы в постели исполняют любые желания партнера и от этого получают удовольствие. Совет мужчина: не увлекайтесь. Близнецы быстро разочаровываются в партнере также быстро, как и очаровываются им.

Скорпион

Скорпионы совершенно потрясающие любовники, причем как женщины, так и мужчины. Но раз сегодня речь про женщин, стоит отметить их сильные стороны. Скорпионы сочетают в себе хладнокровие Девы и страстность Овна, благодаря чему мужчины покоряются им.

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