Солнце перешло в Овен: Глоба предупредил о наступлении новой жизни

Астролог Богдан Глоба заявил, что во вторник, 21 марта, Солнце перешло в Овен, а значит состоялось Весеннее Равноденствие и начался новый Астрологический год.

«Ближайшие дни нужно посвятить чему-то умному, доброму и вечному. Созидательному. Прекрасно избавиться от дурной привычки и твердо сказать «нет» какому-то жизненному тяготящему обстоятельству», - заявил он.

Глоба также отметил, что в голове надо держать только положительные мысли. Именно сейчас, по его словам, наше пространство такое, каким мы его формируем.

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