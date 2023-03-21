Настало их время! Три знака зодиака, жизнь которых совершит счастливый кульбит

Астрологи назвали три знака зодиака, которые уже весной начнут жизнь с чистого листа. Удача будет сопутствовать им во всем.

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Первые, кто заручатся поддержкой Вселенной, станут трудолюбивые Овны. Для этого представителям этого зодиакального круга придется справиться с оказываемым давлением из вне. Тогда их жизнь пойдет на лад.

Благосклонность небесных светил будет обращена к Рыбам. Этот знак зодиака испытает везение во всех начинаниях. Поддержку окажут самые близкие.

Удача не обойдет стороной и Тельцов. Вот кто оседлает колесо фортуны. Звезды советуют им не бояться риска, а действовать последовательно.

По материалам sterlegrad

