Баловень судьбы среди всех знаков зодиака, который озолотится в апреле — удвоит доход

Астролог Галина Краснопевцева назвала знак зодиака, который улучшит свое материальное состояние в апреле. Деньги польются рекой, а доход станет стабильным — и такое везение обещано Овнам.

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Этот знак зодиака может рассчитывать на благосклонность небесных светил. Самым успешным периодом для представителей знака станет первая неделя месяца. Овны могут полагаться на поддержку со стороны влиятельных персон. Авторитетные покровители помогут им реализовать давние планы.

«Поток денежных ресурсов заметно увеличится», — добавила астролог.

По материалам 7days