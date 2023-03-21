Какой знак зодиака разочаруется в новой любви: Глоба — все будет не так, как хотелось

Астролог Тамара Глоба посоветовала Ракам сейчас сильно не утруждать себя построением отношений и личной жизнью. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет.

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Новые отношения разочаруют Раков, все пойдет не так, как им хотелось. Поэтому есть смысл сделать в этой области жизни паузу и переключиться на карьеру и бытовые дела.

Вместе с тем к Ракам будут поступать предложения, которые могут оказаться весьма сомнительными. Будут моменты, которые повергнут их в панику, тут нужно постараться как можно скорее взять себя в руки и войти в привычный ритм.

Источник: rsute.ru.