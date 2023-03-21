Володина сказала одному знаку внимательно посмотреть на людей рядом: в апреле вы увидите врага

Астролог Василиса Володина рассказала, что Рыбы в апреле столкнутся лицом к лицу с недоброжелателями, которые будут активно вставлять им палки в колеса.
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Не исключено, что враг находится рядом, и Рыбы сами его прикармливают. В связи с этим Володина посоветовала представителям данной зодиакальной системы пересмотреть свой круг общения.
Астролог считает, что Рыбы не должны делиться своими планами с посторонними людьми, чтобы избежать проблем. Лучше сосредоточить свое внимание на работе и сфере личных интересов.
Источник: rsute.ru