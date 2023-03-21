Расклад по дате рождения! Короли фортуны, в чьей жизни в апреле наступит белая полоса

Точный расклад по дате рождения на везение в апреле. Составлен полный список тех, кто поймает удачу за хвост. Эти знаки зодиака - короли фортуны обуздают придирчивую судьбу, переломив ход событий под себя. Вот, кому везет во всех смыслах!

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Звезды будут благоволить Овнам (дата рождения с 21 марта по 20 апреля). За счет влиятельных покровителей они пустят в ход давно назревшие планы. Отсюда и денежный приток. Тельцы (с 21 апреля по 21 мая) ощутят себя желанными и востребованными. Многие возобновят давно отложенные проекты. Раки (с 22 июня по 22 июля) с легкостью запрыгнут в вагон новых возможностей. На первый план выйдут романтические отношения.