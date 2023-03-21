Расклад по дате рождения! Короли фортуны, в чьей жизни в апреле наступит белая полоса

Точный расклад по дате рождения на везение в апреле. Составлен полный список тех, кто поймает удачу за хвост. Эти знаки зодиака — короли фортуны — обуздают придирчивую судьбу, переломив ход событий под себя. Вот кому везет во всех смыслах!
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Звезды будут благоволить Овнам (дата рождения с 21 марта по 20 апреля). За счет влиятельных покровителей они пустят в ход давно назревшие планы. Отсюда и денежный приток. Тельцы (с 21 апреля по 21 мая) ощутят себя желанными и востребованными. Многие возобновят давно отложенные проекты. Раки (с 22 июня по 22 июля) с легкостью запрыгнут в вагон новых возможностей. На первый план выйдут романтические отношения.
Первая половина апреля будет удачной для Львов (с 23 июля по 21 августа). Есть высокие шансы обрести себя в новом деле. Выйти из тени звезды советуют Весам (с 24 сентября по 23 октября). Поддержку им окажет вторая половинка. В этом месяце они отпразднуют победу, связанную с продвижением по службе. Начало апреля откроет целый спектр возможностей для Стрельцов (с 22 ноября по 21 декабря). Личная жизнь закружит этот знак зодиака в водовороте страстей. Козерогов (с 21 декабря по 19 января) ждет интересное предложение по службе. Самообладание поможет им добиться карьерного роста.
По материалам 7days