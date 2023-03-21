Глоба назвала людей, которые помогут Близнецам: на вашу голову свалятся беды

Известный астролог Тамара Глоба предрекла Близнецам скорое непростое будущее. Им суждено испытать на себе трудности, много хлопот, множество непредсказуемых и обескураживающих явлений.
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В какой-то момент представители зодиакальной системы почувствуют, что у них опускаются руки.
Но не стоит отчаиваться! Тамара Глоба настоятельно советовала не тянуть все беды на своих плечах. Обратитесь за помощью к близким людям, друзьям и приятелям.
Они с радостью откликнутся на просьбу о поддержке. Все будет исправлено, а ваши отношения укрепятся.
Источник: rsute.ru