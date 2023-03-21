Единственный знак зодиака, для которого апрель станет судьбоносным во всех смыслах

Единственный знак зодиака, для которого апрель станет судьбоносным во всех смыслах

Знак зодиака, который изменит судьбу в апреле. Фото: Global Look Press

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на середину весны.

Назван единственный знак зодиака, для которого апрель станет судьбоносным во всех смыслах. Именно Водолеи, поддавшись эмоциям, будут менять все вокруг себя со скоростью света.

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Для многих представителей знака апрель станет судьбоносным в деле их жизни — Водолеев захлестнут энтузиазм и вдохновение.

«В личной жизни исключите взаимное давление. В целом на месяц приоритет будет зафиксирован на самореализации», — отметила астролог.

По материалам 7days

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