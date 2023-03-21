Назван единственный знак зодиака, для которого апрель станет судьбоносным во всех смыслах. Именно Водолеи, поддавшись эмоциям, будут менять все вокруг себя со скоростью света.

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Для многих представителей знака апрель станет судьбоносным в деле их жизни — Водолеев захлестнут энтузиазм и вдохновение.

«В личной жизни исключите взаимное давление. В целом на месяц приоритет будет зафиксирован на самореализации», — отметила астролог.

По материалам 7days