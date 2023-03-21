Личная жизнь будет трещать по швам, но преуспеют в делах: какой знак потеряет и найдет одновременно — Глоба

Астролог Тамара Глоба предупредила о напряженном времени, которое ждет Тельцов.

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Она пожелала им силы воли и собранности. В семейной и личной жизни у них будет все очень сложно. Представителям зодиакальной системы придется искать компромиссы и не игнорировать возможность уступок. Если Тельцы проявят свойственное им упорство, потерь не избежать!

Несмотря на то что Тельцам предстоит пережить целый ряд сложностей, они смогут преуспеть во многих делах. Профессиональная деятельность порадует.

Источник: rsute.ru