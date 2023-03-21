Обласкан судьбой: Глоба раскрыла один знак зодиака, жизнь которого заиграет новыми красками

Тамара Глоба стала тем самым астрологом, которому доверяют миллионы наших сограждан. К ее прогнозам прислушиваются даже скептики. В своем YouTube-канале она поделилась гороскопом для одного знака зодиака, который воспрянет духом весной.

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Тамара Глоба поведала, кому из знаков зодиака особенно повезет в марте. Кто-кто, а он обласкан судьбой. Рожденные под этим созвездием ощутят на себе благотворное влияние планет.