Глоба рассказала, кого ждет бешеный успех - денег вдвое больше

Тамара Глоба поделилась свежим гороскопом назвав три знака зодиака, которым светит белая полоса в жизни с 20 марта. Эти везунчики могут смело рассчитывать на высокую прибыль.

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Овны будут искать новые пути для саморазвития - в этом им поможет вдохновение. Идеи, планы - бьют ключом. Продвижение целей принесет им финансовый успех.

На пике своей активности окажутся Водолеи. Звезды сулят им прибыль, успех в личных делах и поездки.

Перемены в лучшую сторону прослеживаются у Рыб. Они могут рассчитывать на денежные поступления и важные предложения.

По материалам «Русское радио»