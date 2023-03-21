Деньги будут падать с неба: Глоба назвала знаки зодиака, которые получат крупную прибыль в марте

Тамара Глоба поделилась прогнозом финансового изобилия на март, назвав знаки зодиака, которые познают щедрость переменчивой фортуны со второй декады месяца.

Среди везунчиков оказались Тельцы. Их закрутит водоворот встреч, деловых переговоров. Благодаря такой активности их материальное положение улучшится.

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Деньги буквально будут сыпаться с небес на Дев. Им захочется окунуться в праздность — тратить на себя, покупать подарки.

Карьерный рост принесет Козерогам долгожданную прибыль. Они будут подписывать важные контракты.

По материалам «Русского радио»