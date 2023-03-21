Какой знак должен начать копить деньги: Глоба – впереди ждут непредвиденные траты

Какой знак должен начать копить деньги: Глоба – впереди ждут непредвиденные траты

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Средства могут срочно понадобиться при форс-мажоре.

Тамара Глоба посоветовала Овнам уже сейчас начать откладывать деньги. Этих людей могут настигнуть неожиданные обстоятельства, для которых понадобятся деньги. Если средств не окажется, возникнут большие трудности.

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Астролог увидела в будущем у Овнов проблемы, которые потребуют много сил, времени, материальных вливаний.

Поездки сейчас для Овнов неблагоприятны, лучше от них отказаться. Вместе с тем этот знак ждет большая удача в творчестве.

Источник: rsute.ru.

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