Какой знак должен начать копить деньги: Глоба – впереди ждут непредвиденные траты

Тамара Глоба посоветовала Овнам уже сейчас начать откладывать деньги. Этих людей могут настигнуть неожиданные обстоятельства, для которых понадобятся деньги. Если средств не окажется, возникнут большие трудности.
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Астролог увидела в будущем у Овнов проблемы, которые потребуют много сил, времени, материальных вливаний.
Поездки сейчас для Овнов неблагоприятны, лучше от них отказаться. Вместе с тем этот знак ждет большая удача в творчестве.
Источник: rsute.ru.