Какой знак зодиака в апреле споткнется о подножку судьбы: Володина – не упустите удачу, нужно терпение

Какой знак зодиака в апреле будет видеть одни проблемы: Володина – запаситесь терпением

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Все будет проходить с преодолением.

Астролог Василиса Володина предупредила Козерогов о предстоящих трудностях в апреле. Этот месяц для них пройдет с постоянными преодолений всевозможных препятствий и преград.

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Эти люди словно погрязнут в болоте, из которого, будет казаться, выхода нет. Однако при должном терпении и трудолюбии, которых у Козерогов не занимать, они справятся с навалившимися бедами.

Постарайтесь не дать слабину, иначе упустите свою удачу, предрекла астролог.

Источник: rsute.ru.

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