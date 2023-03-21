Какой знак зодиака в апреле споткнется о подножку судьбы: Володина – не упустите удачу, нужно терпение

Астролог Василиса Володина предупредила Козерогов о предстоящих трудностях в апреле. Этот месяц для них пройдет с постоянными преодолений всевозможных препятствий и преград.

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Эти люди словно погрязнут в болоте, из которого, будет казаться, выхода нет. Однако при должном терпении и трудолюбии, которых у Козерогов не занимать, они справятся с навалившимися бедами.