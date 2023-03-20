Такого не было пятнадцать лет: Василиса Володина предзнаменовала важное событие на этой неделе

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает прогноз на каждую неделю. Судя по расположению планет, наступившая семидневка - с 20 по 26 марта - будет чрезвычайно важной с точки зрения небесных светил.

На этой неделе произойдет некое важное событие, которого не было в течение ближайших пятнадцати лет.

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