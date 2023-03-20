Ждет прибыль: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым предстоят приятные перемены

Деньги в кошельке

Деньги в кошельке. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба дала позитивный прогноз на будущее.

Известный астролог Тамара Глоба, предсказания которой довольно часто оказываются правильными, сделала прогноз на март.

Судя по расположению небесных светил, удача, счастье, позитивные перемены и финансовая прибыль ждут представителей сразу трех знаков зодиака.

У Овнов возникнут новые идеи, финансовые и личные планы. Ловите момент и занимайтесь их продвижением — период благоприятный.

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Прибыль и приятные покупки ждут Водолеев. Позитивные перемены произойдут у Рыб. Возможны денежные поступления и важные предложения. 

По материалам «Русского радио»

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