«Чайлдфри»: какие знаки зодиака не любят детей

Астрологи уверены, что гороскопы напрямую влияют на судьбу человека. И если кому-то предначертано что-то судьбой, то окружающие уже это не изменят.

Таролог Галина Янко специально для Teleprogramma.pro назвала представителей созвездий, которые чаще всего ненавидят детей. Среди них больше всех одиноких.

Дева

Женщины чаще всего не хотят заводить детей из-за возможных последствий для собственной красоты. Они уверены, что беременность и роды пошатнут их здоровье и испортят фигуру. Девы не готовы смириться со статусом непривлекательной, даже на время. Мужчины Девы не хотят жертвовать своим комфортом ради третьего человека.

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Стрелец

Стрельцы - перфекционисты. Они оттягивают ребенка до последнего, потому что недостаточно много заработали. Растить ребенка в нищете - что может быть хуже? К тому моменту, как Стрельцы более менее, как они сами считают, встанут на ноги, детородный возраст останется в прошлом.

Водолей

Они слишком свободолюбивы, чтобы согласиться на ребенка. Дети - это ответственность. Водолеи прекрасно осознают это, потому 100 раз подумают, прежде чем решиться на такой шаг.