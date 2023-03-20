Переломный момент! Что нас ждет в день весеннего равноденствия - жизнь прежней не будет

Наступил день весеннего равноденствия. В этом году все случится во вторник, 21 марта, в 0:25 по московскому времени. Астрологи в один голос утверждают, что в этот период обычно происходят судьбоносные события. По мнению астролога Анны Савельевой, просыпается не только природа, но и наше сознание.

«В этот день три планеты будут находиться в знаке Овна. А это значит, что многие люди начнут заявлять о себе. Возможно, будет переломный момент.

Дело в том, что Овен не умеет врываться в пространство тихо. Ему важно, чтобы окружающие заметили. И если ожидаемого эффекта не увидит, то включит агрессию», - заявила она Teleprogramma.pro.

В Овне, по словам Савельевой, будет также Юпитер с Меркурием.

«Все спектр факторов будет толкать людей к действиям. А созидательным или деструктивным - зависит от каждого отдельного человека. Но жизнь уже точно прежней не будет», - добавила Савельева.

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