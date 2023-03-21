Океан любви и страсти! Любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

Ясновидящая Кажетта считает, что апрель 2023 года будет одним из самых благоприятных месяцев для отношений, знакомств и укрепления любовной энергетики.

Овен

Обратите особенное внимание на вторую половину месяца. Именно тогда судьба начнет упорно сводить вас с большой любовью, которую можно упустить, если постоянно думать о работе.

Смените свои приоритеты, если хотите обрести личное счастье и откажитесь от излишней серьезности. Вспомните, что вы тоже можете виртуозно флиртовать. Тем, кто состоит в отношениях, стоит быть сдержаннее в высказываниях в третьей декаде, чтобы случайно не обидеть любимого человека.

Телец

Примерные семьянины Тельцы рискуют увлечься временным интересом с приходом весны. Вероятнее всего, вам не хватает романтики в уже имеющихся отношениях. Если хотите избежать соблазна и искушения, возьмите инициативу в свои руки и сообщите о своих ожиданиях любимому человеку.

Одинокие представители знака непременно заведут отношения в середине апреля, причем будут обязаны своему счастью хорошим знакомым, которые выступят в роли сводников. Не отнекивайтесь и не делайте вид, что вам все равно.

Близнецы

Семейные Близнецы рискуют начать апрель 2023 года с большого конфликта. Если не научитесь договариваться с людьми, скандалов на почве вашего упрямства точно не избежать. Подумайте, к какому результату стоит стремиться: к миру в паре или к тому, чтобы настоять на своем.

Как только определитесь с целями, сразу поймете, в каком направлении двигаться. Одинокие знаки могут рассчитывать на роман в конце апреля, однако без сюрпризов здесь не обойтись. Звезды планируют свести Близнецов с симпатичным коллегой, который давно посматривает в их сторону. Будьте милосерднее к бедолаге и переходите от тонкого и искусного флирта к конкретным предложениям и свиданиям.

Рак

В первой половине месяца Раки будут зациклены на себе, из-за чего рискуют вызвать проблемы в отношениях. Ваши частые перепады настроения и излишняя вспыльчивость не будут способствовать снижению накала, поэтому через пару недель ситуация только обострится.

Если не хотите затяжной войны и необдуманных поступков на почве негативных эмоций, сглаживайте острые углы. В это время одинокие Раки будут наслаждаться состоянием счастья в недавно начавшихся отношениях. Вас ждет много романтических моментов и важных признаний.

Лев

В апреле собственнический характер Львов даст о себе знать. Поводом для проявления ревности послужат некоторые свободолюбивые фразы близкого человека. Решив «закрутить гайки», вы перегнете палку, и добьетесь прямо противоположного эффекта. Партнеру захочется больше независимости в отношениях.

Если не хотите мериться характерами весь апрель, попытайтесь действовать более гибко. Одиноким Львам, несмотря на неиссякаемые запасы харизмы, ответят отказом на предложение. Не горячитесь и не обижайтесь, дайте человеку время на раздумья и скоро ситуация изменится в вашу пользу.

Дева

Отношения с постоянным партнером остаются стабильными, что, к несчастью для вас, сильно раздражает вторую половинку. Все дело в предсказуемости и постоянстве Дев, которые не отличаются умением придумывать сюрпризы. В апреле проявите хоть немного романтичности и организуйте ужин при свечах или поездку на двоих, чтобы приободрить любимого человека и развеять скуку.

Одинокие знаки по-прежнему в активном поиске. Звезды рекомендуют вам сменить имидж и изменить стиль. Не исключено, что внутренние метаморфозы привлекут в жизнь Дев и внешние изменения.

Весы

В начале апреля Весы почувствуют себя центром Вселенной. Вам захочется больше внимания в свой адрес. В итоге Весы начнут предъявлять необоснованные требования партнеру. Недомолвки и ссоры могут заметно испортить отношения. Придерживайтесь золотой середины и аргументируйте свою позицию.

Тем, кто хочет найти любовь, рекомендуется выбираться из дома на выходных. Необычное знакомство может случиться в самом обычном месте: в кафе, на улице или в супермаркете. Помогите своей судьбе и не отсиживайтесь в четырех стенах.

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Скорпион

Вы давно ходите вокруг да около, но в апреле Скорпионам улыбнется удача. Добиться взаимности от интересующего человека окажется очень просто. Звезды направят вас по нужному пути, когда удастся обратить на себя внимание, вовремя протянув руку помощи.

Покажите себя милым и заботливым человеком, и лед в отношениях, наконец-то, растает. Тем временем Скорпионы, состоящие в паре, могут оказаться во власти рокового искушения уже в начале месяца. Подумайте, а стоит ли игра свеч, и только потом принимайте судьбоносное решение.

Стрелец

В делах семейных Стрельцов все будет идти своим чередом. Никаких неожиданных эмоциональных встрясок не приключится. Напротив, отношения в паре располагают к укреплению союза. Возможно, что Стрельцам настала пора задуматься о будущих наследниках или других серьезных шагах, касающихся упрочнения союза.

Одинокие знаки в апреле окажутся как всегда в дальних краях, где не упустят возможности закрутить громкий роман. Не забудьте честно обозначить свои намерения, чтобы на ваш счет не питали иллюзий.

Козерог

Любовная сфера Козерогов в апреле будет на редкость нестабильной, причем речь идет обо всех представителях данного зодиака. Семейным знакам предстоит решать большую часть месяца проблемы своего партнера. В результате к концу апреля Козероги впадут в раздраженное настроение, которое будет властвовать над ними весь остаток апреля.

Одиноким знакам также придется находиться между двух огней. Если вы не решите спорную и неоднозначную ситуацию, покоя в апреле не видать.

Водолей

Состоящие в отношениях Водолеи станут крайне романтичными в связи с хорошим настроением, которое будет довлеть над ними большую часть месяца. Ваш близкий человек испытает настоящее счастье, поскольку он давно мечтал о романтике.

Удивляйте партнера и почаще совершайте красивые поступки. Тем, кто пока ищет любовь, не стоит отчаиваться. Ближе к середине апреля вам гарантируется краткосрочное, но очень интересное знакомство. Не упустите шанса привнести в свою жизнь приятные эмоции.

Рыбы

Не путайте желаемое с действительностью, поскольку человек, которому вы активно симпатизируете, не настроен на серьезные отношения. Откажитесь от соблазна размениваться по мелочам и дождитесь своего часа, который наступит только в последних числах месяца.

Именно тогда можно делать ставки на продолжительные отношения и медленно продвигаться к желаемому результату. Занятые в паре Рыбы могут вызвать конфликт из-за своего отказа уделять чуть больше времени наведению порядка в доме. В апреле вам придется вспомнить об элементарных бытовых обязанностях.