На судьбе написано: какие знаки зодиака сорвут денежный куш в 2023 году — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что в 2023 году у некоторых знаков зодиака на раду написано — заработать много денег. И повезет в первую очередь Козерогам, Скорпионам и Тельцам.

«Рожденные под этим знаком могут купить недвижимость или решить другие жилищные вопросы», — заявила она.

А во второй половине года, по ее словам, представители этих созвездий смогут воплотить в реальность свою мечту. Главное, вкладывать честно заработанные средства в дело, тогда все точно будет хорошо.

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