Сорвет джекпот! Магнат, который озолотится в 2023 году — пророчество Глобы на успех

Тамара Глоба узрела один знак зодиака, для которого год Водяного Кролика станет периодом обогащения. Рыбы будут купаться в деньгах. Наконец-то им повезет сорвать джекпот.

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«2023 год принесет успехи в финансовых вопросах. Придет уважение и признание, заслуженные дары и справедливые результаты. Друзья, родня, любимые и даже незнакомые люди видят в вас лучшие черты. Постарайтесь оправдать их ожидания. Весна принесет значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые», — добавила астролог.

При этом год завершится для этого знака зодиака успехом в обучении и преподавании, литературной работе, поездках, а в карьере будет прослеживаться новый подъем.