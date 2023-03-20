Абсолютный любимец 2023 года по версии Володиной — урвал «золотой» пропуск в будущее

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который выхватит «золотой» пропуск в будущее. Вот кому везет по-крупному! Именно для Скорпионов 2023 год станет счастливым и успешным во всех смыслах.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«С весны появляется возможность найти потерянных родственников, приобрести свое собственное жилье. У одиноких Скорпионов могут случиться судьбоносные встречи, а семейные представители знака будут наслаждаться отношениями», — добавила астролог.

В мае этот знак зодиака целиком поменяет свои планы на жизнь.