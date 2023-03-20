Какой знак услышит плохое известие и будет рыдать: Глоба — морально подготовьтесь заранее

Тамара Глоба предупредила людей, рожденных под знаком Весов, что скоро их ждет сокрушительное известие.

Скорее всего, представители зодиакальной системы столкнутся с лживыми и плохими людьми, которые пообещают им что-то и испарятся.

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Не знакомьтесь лучше сейчас ни с кем, не начинайте новых проектов, не затевайте дела с нуля — все равно ничего это не принесет пользу.

Весы получат плохое известие, которое сильно пошатнет их эмоциональное состояние. Вам нужно морально подготовиться к самому худшему.

Источник: rsute.ru.