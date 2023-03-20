Какой знак поделится своими планами на жизнь и горько пожалеет: Володина — в апреле вам нужно молчать

Какой знак поделится своими планами на жизнь и горько пожалеет: Володина – в апреле вам нужно молчать

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Сейчас этим людям небходимо проявить терпение.

Рыбы в апреле будут ходить по грани, рискуя упасть в море проблем. Произойти это может, по словам астролога Василисы Володиной, из-за того, что они не смогут молчать и расскажут о своих планах «не тем людям».

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Оглянитесь по сторонам, а стоит ли вашему окружению знать подробности вашей жизни и то, как вы видите свое будущее?

Ведь часто под овечьей личиной скрываются настоящие волки, готовые проглотить жертву, как только она даст слабину или чуть собьется с пути.

Источник: rsute.ru.

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