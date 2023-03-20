Все будут завидовать! Глоба назвала знак зодиака, у которого исполнится заветная мечта

Астролог Тамара Глоба заявила, что в ближайшие месяцы у Рыб наступит белая полоса. На работе будет все получатся, сложится и личная жизнь. Но главное, по ее мнению, у представителей этого созвездия сбудется заветная мечта.

«Многим может показаться, что представители зодиакальной системы просто поймали удачу за хвост, но это не так», — отметила Глоба.

По ее мнению, Рыбы много сил приложили, чтобы наконец достичь желаемого результата. И все им будут завидовать.

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