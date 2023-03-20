Володина узрела короля фортуны, чья жизнь повернется на 180° — курс на 20 лет вперед

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который начнет жить заново, повернувшись на 180°. Весь год будет тянуть на подвиги Водолеев. Этот знак зодиака откроет новую главу в своей судьбе, задав тон на десятилетия вперед.

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«Внутри пробуждается огромная энергия, вы — инициатор, новатор, творец. Появятся желание и возможности для нового дела. У кого-то важной темой станет преобразование самого себя: улучшение внешнего вида, диета, изменение уклада жизни. Выбирайте себе основную цель на этот год и пытайтесь всего себя подчинить одной идее», — добавила астролог.

Василиса Володина уверена, что именно этот знак зодиака станет тем, к кому будет приковано внимание в 2023 году.