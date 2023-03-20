На какой знак зодиака обвалятся все беды сразу: лишатся денег, скандалы, болезнь — прогноз Глобы

Стрельцам звезды сулят не самый благоприятный период в жизни, об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

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Велика вероятность возникновения материальных трудностей, ухудшения самочувствия, также не исключены ссоры и скандалы с окружающими.

Рядом со Стрельцами в настоящий момент есть люди, которые так и провоцируют их на нервные поступки. Постарайтесь успокоиться и не поддаться соблазну пойти на поводу эмоций и чувств.

И внимательно следите за снами, они сейчас вещие.

Источник: rsute.ru