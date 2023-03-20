Кармическая любовь! Три знака зодиака, которые встретят своего человека до конца 2023 года

Астрологи назвали три знака зодиака, которым по судьбе идет судьбоносная встреча. Эти везунчики сумеют отыскать свою вторую половинку. Год Водяного Кролика станет для них поворотным в плане личного счастья.

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В любви и счастье, как никто другой, нуждаются Овны. И год Водяного Кролика может стать тем самым периодом, когда этому знаку зодиака улыбнется удача. Вселенная готова преподнести им сюрприз без прикрас сказочную встречу. Желания Овнов будут исполняться словно по мановению волшебной палочки.

«Если они просто хотят встретить хоть кого-то от отчаяния, у них это вряд ли получится. Важно твердо понимать, какого человека они хотят видеть рядом», — добавили астрологи.

Совет: им стоит визуализировать те качестве и внешность, которая должна быть у их второй половинки. Мечты Овнов будут услышаны.