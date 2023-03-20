Оденьтесь ярко, примерьте золото: что нужно сделать 21 марта для исполнения мечты — Володина

Василиса Володина напомнила своим подписчикам в Telegram-канале «Василиса Володина», что приближается праздник Равноденствия, который приходится на 21 марта и в этом году совпадает, к тому же, с новолунием.

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В этот день сбываются желания. Астролог назвала несколько правил, которые это стимулируют.

Она посоветовала с самого утра надеть яркие солнечные наряды, примерить золотые украшения или положить золото в карман. Побыть на солнышке хотя бы минут 10-15, желательно провести небольшую медитацию. Написать список того, от чего хочется избавиться. Потом его сжечь. Составить карту желаний. И сделать кому-то подарок.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина»