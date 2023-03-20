«Весна откроет период заработков»: Глоба назвала любимчика, который сорвет денежный куш

«Весна откроет период заработков»: Глоба назвала любимчика, который сорвет денежный куш

Тамара Глоба. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»/Первый канал

Астролог считает, что этот знак зодиака сумеет обеспечить себя финансово.

Год Водяного Кролика, по мнению Тамары Глобы, станет удачным для Овнов. Этот знак зодиака сможет заручиться поддержкой планет.

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«Успех отметит многие ваши дела, планы, начинания. Весна откроет период заработков, реализации личных планов; будут хорошие возможности крупных и мелких приобретений», — добавила астролог.

Лето станет периодом любви, бурных романов и построения доверительных отношений со второй половинкой. При этом год завершится дорогами, прибылью, успехом в личных делах и финансах.

По материалам rusradio

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