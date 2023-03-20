Другая работа, новый роман! Владыка, жизнь которого перевернется в 2023 году — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, для которого 2023 год станет не просто важным, а судьбоносным. Именно Львов ждут перемены, которые кардинально изменят их жизнь.

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«Важный, интересный и краеугольный год, он сулит большие перемены. В первой половине 2023 года предстоят усиленные размышления о работе, весной появятся новые шансы», — добавила астролог.

Перемены коснутся и личной жизни. Львов ждет судьбоносная встреча, которая может перерасти в головокружительный роман. И это период весны и лета. Многие представители знака уйдут в учебу. Это поможет им в карьерном плане.