«Тянули из себя все жилы»: Володина назвала везунчика, в чьей жизни наступит белая полоса

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса. И Раки это заслужили.

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«Хочу искренне поздравить всех, кто родился под этим знаком. За последние 15 лет вы проделали большой путь в сфере партнерства и личной жизни. Вы очень старались, тянули из себя все жилы», — добавила астролог.

Василиса Володина дала понять, что этот напряженный урок для Раков окончен. Все, что на них давило и сковывало в прошлом, — уходит. Этот знак зодиака может рассчитывать на большую свободу.

На повестке года — самореализация, карьерный рост, тема миссии и предназначения. А летом эти везунчики будут тратить деньги, возможно, полученные за чужой счет.