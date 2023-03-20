Сегодня особенный день! Как Вселенная подскажет путь к счастью, рассказала Володина

Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Telegram-канале «Василиса Володина» об особенностях 20 марта.
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По ее словам, многие в понедельник задумаются о своей жизни, собственной ценности, выбранном пути. И это хорошо, потому что именно сегодня Вселенная может дать знак, куда следовать дальше для достижения счастья и мечты.
Присмотритесь к этим знакам, прислушайтесь к своим мыслям. Вы наверняка нащупаете талант внутри себя, о котором не знали ранее.
«Что бы ни было — инсайты сегодняшнего дня подскажут куда стоит направлять усилия», - сказала астролог.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».