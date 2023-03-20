Почему мелкие вещи нужно обязательно стирать в мешках: неожиданный источник плесени

Производители стиральных машин настаивают – мелкие вещи желательно стирать в специальных мешках. А если их нет, можно с успехом использовать старую наволочку или на руках сшить из ненужной тряпки.
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Это не только спасет вещи от излишнего механического воздействия, поможет вам быстро достать постиранное, но и обезопасит стиральную машинку от образования плесени и бактерий.
Дело в том, что от мелких вещей обычно образуется много мелкого мусора, который застревает в деталях механизма. На них очень любят поселяться плесневые грибы и бактерии. Мешки же не позволяют этой трухе рассыпаться и спасают вас от незваных гостей.
Источник: ivd.ru