Почему мелкие вещи нужно обязательно стирать в мешках: неожиданный источник плесени

Почему мелкие вещи нужно обязательно стирать в мешках: неожиданный источник плесени

Стиральная машинка. Фото: Global Look Press

Бактерии тоже любят селиться в наших бытовых приборах.

Производители стиральных машин настаивают – мелкие вещи желательно стирать в специальных мешках. А если их нет, можно с успехом использовать старую наволочку или на руках сшить из ненужной тряпки.

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Это не только спасет вещи от излишнего механического воздействия, поможет вам быстро достать постиранное, но и обезопасит стиральную машинку от образования плесени и бактерий.

Дело в том, что от мелких вещей обычно образуется много мелкого мусора, который застревает в деталях механизма. На них очень любят поселяться плесневые грибы и бактерии. Мешки же не позволяют этой трухе рассыпаться и спасают вас от незваных гостей.

Источник: ivd.ru

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