Володина назвала два знака, которых в апреле поцелует Вселенная: сами удивятся своей счастливой судьбе

Астролог Василиса Володина выделила в своем гороскопе на апрель Стрельцов и Скорпионов, их счастьем наделит Вселенная.

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Скорпионы будут чувствовать себя во втором месяце весны расслабленно и безмятежно. Они гармонизируют свое внутреннее состояние. А если отправятся в отпуск, то он пройдет как никогда приятно. Скорпионы восполнят свою энергию, наладят отношения с близкими и любимыми. С этого месяца у них будет старт в новое невероятное будущее, о котором они так давно мечтали.