Володина назвала два знака, которых в апреле поцелует Вселенная: сами удивятся своей счастливой судьбе

Володина назвала два знака, которых в апреле поцелует Вселенная: сами удивятся своей счастливой судьбе

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Они по-разному придут к своей удаче.

Астролог Василиса Володина выделила в своем гороскопе на апрель Стрельцов и Скорпионов, их счастьем наделит Вселенная.

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Скорпионы будут чувствовать себя во втором месяце весны расслабленно и безмятежно. Они гармонизируют свое внутреннее состояние. А если отправятся в отпуск, то он пройдет как никогда приятно. Скорпионы восполнят свою энергию, наладят отношения с близкими и любимыми. С этого месяца у них будет старт в новое невероятное будущее, о котором они так давно мечтали.

Для Стрельцов апрель будет очень динамичным месяцем, события, в которых будут они участвовать принесут целую цепь радостных изменений. Путь этих людей будет направлен в благоприятную сторону. Их материальное положение изрядно улучшится, процветание и спокойствие будут ждать их в скором будущем.

Источник: rsute.ru.

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