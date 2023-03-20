Сегодня благоприятный день для зачатия детей: Глоба посоветовала одному знаку действовать

По мнению эксперта, дети, зачатые в этот день, будут обладать крепким здоровьем, нравственной чистотой и острым умом.

Также Глоба заметила, что наступивший день благоприятен для новых начинаний и благотворительности. Овнам это надо учесть и посвятить свое время добрым делам, которые возвышают дух.

Источник: rsute.ru