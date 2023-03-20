Сегодня благоприятный день для зачатия детей: Глоба посоветовала одному знаку действовать

Астролог Тамара Глоба посоветовала Овнам, которые планируют пополнение семейства, озаботиться этим вопросом уже сегодня 20 марта.
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По мнению эксперта, дети, зачатые в этот день, будут обладать крепким здоровьем, нравственной чистотой и острым умом.
Также Глоба заметила, что наступивший день благоприятен для новых начинаний и благотворительности. Овнам это надо учесть и посвятить свое время добрым делам, которые возвышают дух.
Источник: rsute.ru