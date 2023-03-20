Для кого апрель станет гонкой на выживание: Володина — вы выстоите и всех удивите (знак зодиака)

Астролог Василиса Володина рассказала, что апрель станет непростым месяцем для Близнецов. Они могут и не мечтать о спокойствии и расслабленности в этот период. Во втором месяце весны эти люди начнут настоящую гонку на выживание.
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Напряженность и непредсказуемость будут выматывать Близнецов бесконечно. Придется постоянно менять свои планы, приспосабливаться к обстоятельствам и перестраиваться в принятии решений в зависимости от ситуации.
Однако, если Близнецы выдержат высокий темп происходящих событий, апрель станет в итоге для них благоприятным.
Источник: rsute.ru