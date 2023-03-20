Какие два знака зодиака совершат в апреле судьбоносные ошибки: Володина предупредила

Близнецы и Девы должны прислушаться к прогнозу Василисы Володиной на апрель, которая предупредила их о грядущих неприятностях. Если они проигнорируют слова астролога, то могут совершить ошибки, которые повернут их судьбу на путь беды.
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Близнецы окажутся под давлением обстоятельств, которые будут идти какими-то непонятными дорогами, подчиняться правилам хаоса. Эти люди с трудом будут управлять ситуацией, но собрать волю в кулак и пустить свою энергию в нужном направлении просто необходимо. Неприятности не должны выбить вас из колеи и испортить вашу жизнь.
Девы встанут перед сложнейшим выбором, на что им сделать ставку в апреле: личную жизнь или карьеру. В зависимости от выбранного пути решится их судьба. Астролог не исключает, что без потерь не обойтись.
Источник: rsute.ru.