Какие два знака зодиака совершат в апреле судьбоносные ошибки: Володина предупредила

Близнецы и Девы должны прислушаться к прогнозу Василисы Володиной на апрель, которая предупредила их о грядущих неприятностях. Если они проигнорируют слова астролога, то могут совершить ошибки, которые повернут их судьбу на путь беды.

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Близнецы окажутся под давлением обстоятельств, которые будут идти какими-то непонятными дорогами, подчиняться правилам хаоса. Эти люди с трудом будут управлять ситуацией, но собрать волю в кулак и пустить свою энергию в нужном направлении просто необходимо. Неприятности не должны выбить вас из колеи и испортить вашу жизнь.