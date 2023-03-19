Удача и успех столкнутся с ними лицом к лицу: этим знакам повезет 20 марта

Стало известно, кому из знаков 20 марта можно смело браться за любые начинания.

К слову, Тельцам можно с самого утра приступать к исполнению своего плана. Им удастся достичь взаимопонимания с близкими. Ссоры в этот день маловероятны.

Сопутствует удача и Близнецам. В этот понедельник им удастся увидеть важно детали, которые не замечают остальные. Близкие поддержат в любых начинаниях, а во второй половине дня некоторые представители этого знака услышат даже признание в любви.

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Еще одни счастливчики понедельника – Девы. У них есть шанс получить подарки от родственников и друзей. Также появляется возможность вознаграждения на работе. Даже в тех случаях, когда Дева не рассчитывала на награду. Об этом сообщил портал astro-ru.ru.