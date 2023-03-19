«Перемены коснутся каждого»: Тамара Глоба назвала март 2023 года судьбоносным для всех – что произойдет

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих предсказаний, сделала важное предупреждение о марте 2023 года.

Тамара Глоба заявила о судьбоносных событиях, которые отразятся на жизни каждого человека.

«2023 год — год перемен для всех. Март — месяц подведения итогов прошлого года и переход в новый цикл. В этом году произойдет сражение на всех фронтах без исключения. Перемены коснутся каждого. Но при всех сложностях у многих будет шанс личного счастья», - сказала Тамара Глоба во время программы «Малахов».