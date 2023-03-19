«Риск рвануть на амбразуру»: Василиса Володина заявила о важном на предстоящей неделе

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале публикует астрологические прогнозы на каждую неделю.
На этот раз она рассказала, чего ждать от предстоящих семи дней - с 20 по 26 марта.
Астролог Василиса Володина предостерегла от принятия необдуманных решений, призвав держать паузу и советоваться с родными.
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«В субботу Марс входит в Рак после полугода в Близнецах. Меньше словесных перепалок, новостные ленты кажутся застывшими. На храбрость и решительность теперь больше влияют близкие. Квадрат Марса с Солнцем создает риск рвануть на амбразуру под влиянием громких лозунгов. Не спешите, посоветуйтесь с родными и позаботьтесь, чтобы дерзкие решения никому не вышли боком. Выходные помогут ставить цели и налаживать зарубежную «логистику», - отметила астролог Василиса Володина.