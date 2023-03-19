«Риск рвануть на амбразуру»: Василиса Володина заявила о важном на предстоящей неделе

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале публикует астрологические прогнозы на каждую неделю.

На этот раз она рассказала, чего ждать от предстоящих семи дней - с 20 по 26 марта.

Астролог Василиса Володина предостерегла от принятия необдуманных решений, призвав держать паузу и советоваться с родными.

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