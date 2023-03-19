«В четверг случится астро-событие»: Василиса Володина объявила об окончании 15-летнего периода и начале нового – что ждет всех нас

Астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящую неделю - с 20 по 26 марта. В эти дни произойдут сразу несколько астрологически важных события, которые отразятся на всех живущих на нашей планете людях.

Василиса Володина заявила, что в ближайший четверг, 23 марта, произойдет некое событие, которое уже сейчас объясняет кризис в банковской сфере. С ним столкнулись уже несколько стран. Все это - последствия Ингрессия Плутона в Водолей.

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