«В четверг случится астро-событие»: Василиса Володина объявила об окончании 15-летнего периода и начале нового – что ждет всех нас

Астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящую неделю - с 20 по 26 марта. В эти дни произойдут сразу несколько астрологически важных события, которые отразятся на всех живущих на нашей планете людях.
Василиса Володина заявила, что в ближайший четверг, 23 марта, произойдет некое событие, которое уже сейчас объясняет кризис в банковской сфере. С ним столкнулись уже несколько стран. Все это - последствия Ингрессия Плутона в Водолей.
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«В четверг случится астро-событие, о котором только ленивый астролог не писал – Ингрессия Плутона в Водолей. После 15 лет пребывания в Козероге, планета, отвечающая за огромные коллективы, политиков и банки, меняет знак. На частных жизнях большинства из нас это событие сразу не отразится (только в перспективе, хотя банковскую систему мира уже лихорадит), поэтому пока дышим ровно и сосредотачиваемся на личных целях. Начиная с четверга – время индивидуализма», - отметила Василиса Володина.