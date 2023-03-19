Володина назвала знак зодиака, который повернет свою личную жизнь на 180 градусов: уже скоро

Астролог Василиса Володина предрекла Ракам в апреле кардинальные изменения в личной жизни. Сейчас им нужно подготовиться к этому важному моменту и решить в какую сторону им двигаться дальше.

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По мнению астролога, Раки сами определят, насколько позитивным будет их путь в этом направлении.